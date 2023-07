Asado – Barbecue argentin 23 Route de Trouville Honfleur, 23 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Déjeuner sur l’herbe face à la mer avec Asado Argentin préparé par Nicolas Delgado et son équipe argentine.

20€ le plat et boissons à la carte, payable sur place..

2023-07-23 12:30:00 fin : 2023-07-23 21:00:00. .

23 Route de Trouville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Lunch on the grass overlooking the sea with Argentinian Asado prepared by Nicolas Delgado and his Argentinian team.

20? per course and à la carte drinks, payable on site.

Almuerzo sobre la hierba con vistas al mar con un asado argentino preparado por Nicolas Delgado y su equipo argentino.

20? el plato y bebidas a la carta, a pagar in situ.

Mittagessen im Gras mit Blick auf das Meer mit argentinischem Asado, zubereitet von Nicolas Delgado und seinem argentinischen Team.

20? pro Gericht und Getränke à la carte, zahlbar vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité