Le Marché du Lien 23 Route de Pau Tarbes, 3 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le Lien organise la 3ème édition de ce marché de créateurs, agrémentés d’animations en tous genres.

Au programme

> Marché de créateurs avec des stands de vente : céramique, macramé, illustrations, bijoux, upcycling et plein d’autres encore…

> Des animations : Concert, tatouage, animations pour les enfants (sapin en bois, bougies, modelage, atelier furoshiki, dessin), initiation padel et skate

> Du ravitaillement, pour les petits et grands gourmands : Foodtruck, vin chaud, épicerie Chez Aurore …

On vous dit à bientôt au Lien !.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

23 Route de Pau TARBES

Tarbes 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Lien organizes the 3rd edition of this creators’ market, with all kinds of entertainment.

On the program

> Designers’ market with stalls selling ceramics, macramé, illustrations, jewelry, upcycling and much more…

> Entertainment: concerts, tattoos, children’s activities (wooden Christmas tree, candles, modelling, furoshiki workshop, drawing), padel and skateboard initiation, etc

> Food and refreshments: Foodtruck, mulled wine, Chez Aurore grocery store…

See you soon at Le Lien!

Le Lien organiza la 3ª edición de este mercado de diseño, con todo tipo de animaciones.

En el programa

> Mercado de diseñadores con puestos de cerámica, macramé, ilustraciones, bisutería, upcycling y mucho más…

> Actividades: conciertos, tatuajes, actividades infantiles (árbol de madera, velas, modelado, taller de furoshiki, dibujo), iniciación al pádel y al monopatín, etc

> Comida y refrescos para grandes y pequeños: Foodtruck, vino caliente, tienda de comestibles Chez Aurore, etc.

¡Nos vemos pronto en Le Lien!

Le Lien organisiert die dritte Ausgabe dieses Designermarkts, der mit allerlei Animationen geschmückt ist.

Programm

> Designermarkt mit Verkaufsständen: Keramik, Makramee, Illustrationen, Schmuck, Upcycling und vieles mehr…

> Animationen: Konzert, Tätowierung, Animationen für Kinder (Holzbaum, Kerzen, Modellieren, Furoshiki-Workshop, Zeichnen), Einführung in Paddel- und Skateboarding

> Verpflegung, für kleine und große Feinschmecker: Foodtruck, Glühwein, Lebensmittelgeschäft Chez Aurore …

Wir sagen: Bis bald im Lien!

