Soirée Guinguette 23 Route de Pau Tarbes, 8 juillet 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le temps d’une soirée, Le Lien prend un air de guinguette !

AU PROGRAMME

Vernissage par BENMAJ, pétanque, molkky et jeux en extérieur, à boire, à manger et un concert de musique pour danser toute la nuit …

Restauration « Chez Aurore » + vente de sangria maison, bières In’Oc, softs etc…

Le Lien, c’est quoi ?

Situé au pied des Pyrénées sur une friche industrielle, Le Lien réunit des entreprises, associations, commerces, activités sportives et culturelles à impact environnemental et social positif..

2023-07-08 17:00:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. EUR.

23 Route de Pau TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



For one evening, Le Lien takes on a guinguette air!

ON THE PROGRAM

Vernissage by BENMAJ, pétanque, molkky and outdoor games, drinks, food and live music to dance the night away…

Restaurant « Chez Aurore » + sale of homemade sangria, In’Oc beers, softs etc…

What is Le Lien?

Located at the foot of the Pyrenees on an industrial wasteland, Le Lien brings together companies, associations, shops, sports and cultural activities with a positive environmental and social impact.

Por una noche, Le Lien adquiere un aire de guinguette

EN EL PROGRAMA

Vernissage de BENMAJ, petanca, molkky y juegos al aire libre, comida y bebida, y música en directo para bailar toda la noche…

Restaurante « Chez Aurore » + venta de sangría casera, cervezas In’Oc, softs etc…

¿Qué es Le Lien?

Situado a los pies de los Pirineos, en un descampado industrial, Le Lien reúne empresas, asociaciones, comercios, actividades deportivas y culturales con un impacto medioambiental y social positivo.

Einen Abend lang erstrahlt Le Lien in einem Hauch von Guinguette!

AU PROGRAMME

Vernissage von BENMAJ, Boulespiel, Molkky und Spiele im Freien, Essen und Trinken und ein Musikkonzert, um die ganze Nacht zu tanzen …

Restauration « Chez Aurore » + Verkauf von hausgemachtem Sangria, In’Oc-Bieren, Softdrinks etc.

Le Lien, was ist das?

Le Lien befindet sich am Fuße der Pyrenäen auf einer Industriebrache und vereint Unternehmen, Vereine, Geschäfte, sportliche und kulturelle Aktivitäten mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Tarbes|CDT65