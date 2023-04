Festi’Vino – Salon du vin Tarbes 23 Route de Pau, 14 avril 2023, Tarbes.

La Cave de l’Arsenal est heureuse de vous accueillir à la 2ème édition du salon Festi’Vino : un salon créé par des professionnelles passionnées, pour les épicuriens et amateurs de bons glouglous !

Les nouveautés 2023 :

– un nouveau site pour le salon

– une soirée d’ouverture le vendredi 14 avril de 18h à 23h avec bar à vins, concerts et restauration sur place

Et plus d’exposants, d’ateliers oenologiques et de surprises !

> Programme complet sur le site internet.

2023-04-14 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

23 Route de Pau TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Cave de l’Arsenal is pleased to welcome you to the 2nd edition of the Festi’Vino exhibition: a show created by passionate professionals, for epicureans and lovers of good gobbles!

What’s new in 2023 :

– a new site for the show

– an opening night on Friday, April 14 from 6:00 pm to 11:00 pm with a wine bar, concerts and on-site catering

And more exhibitors, oenological workshops and surprises!

> Full program on the website

La Cave de l’Arsenal se complace en darle la bienvenida a la 2ª edición de la feria Festi’Vino: ¡una feria creada por profesionales apasionados, para epicúreos y amantes del buen trago!

Novedades para 2023 :

– un nuevo emplazamiento para el salón

– una noche de apertura el viernes 14 de abril de 18:00 a 23:00 con un bar de vinos, conciertos y comida in situ

Más expositores, talleres enológicos y sorpresas

> Programa completo en el sitio web

Die Cave de l’Arsenal freut sich, Sie zur 2. Ausgabe der Messe Festi’Vino begrüßen zu dürfen: eine von leidenschaftlichen Fachleuten ins Leben gerufene Messe für Genießer und Liebhaber von guten Gläschen!

Die Neuheiten 2023 :

– ein neuer Standort für die Messe

– ein Eröffnungsabend am Freitag, den 14. April von 18 bis 23 Uhr mit Weinbar, Konzerten und Verpflegung vor Ort

Und mehr Aussteller, önologische Workshops und Überraschungen!

> Vollständiges Programm auf der Website

