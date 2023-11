Réveillon de la Saint-Sylvestre 23 route de Paris Estivareilles, 31 décembre 2023, Estivareilles.

Estivareilles,Allier

À l’occasion du Nouvel An 2024, faîtes réveillonner vos pupilles et vos papilles en musique, au restaurant Le Lion d’Or.

Michel et son équipe en cuisine pour vous concocter un repas d’exception, Fabienne et Zoé à l’animation !.

2023-12-31

23 route de Paris Restaurant Le Lion d’or

Estivareilles 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate New Year’s Eve 2024, treat your taste buds to a musical feast at Le Lion d’Or restaurant.

Michel and his team in the kitchen to concoct an exceptional meal, Fabienne and Zoé to entertain!

Para celebrar la Nochevieja de 2024, deleite su paladar con un festín musical en el restaurante Le Lion d’Or.

Michel y su equipo en la cocina para preparar una comida excepcional, ¡y Fabienne y Zoé como animadoras!

Anlässlich des Neujahrsfestes 2024 können Sie im Restaurant Le Lion d’Or Ihre Augen und Ihren Gaumen mit Musik verwöhnen.

Michel und sein Team in der Küche bereiten Ihnen ein außergewöhnliches Essen zu, Fabienne und Zoé sorgen für Unterhaltung!

