Club Vosgien : Sur les traces d’Albert Schweitzer 23 route de Munster, 15 août 2023, Gunsbach.

Randonnée sur les sentiers qu’Albert Schweitzer aimait emprunter quand il revenait au pays de son enfance … Balade familiale de 2h30. Guide: Gérard Heinrich..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 17:00:00. 0 EUR.

23 route de Munster

Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est



Hike on the paths that Albert Schweitzer liked to take when he came back to the country of his childhood… Family walk of 2h30. Guide: Gérard Heinrich.

Un paseo por los senderos que a Albert Schweitzer le gustaba recorrer cuando volvía al país de su infancia… Paseo familiar de 2h30. Guía: Gérard Heinrich.

Wanderung auf den Pfaden, die Albert Schweitzer gerne benutzte, wenn er in das Land seiner Kindheit zurückkehrte … Familienwanderung von 2,5 Stunden. Führer: Gérard Heinrich.

Mise à jour le 2022-03-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster