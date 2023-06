LE MUSÉE MUSARDE 2023 – DESSINER LE BOIS À L’ENCRE DE CHINE 23 Route de Lansauchamp Cornimont, 12 juin 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Après avoir observé des morceaux de bois, des photos de troncs, les participants composeront leur propre tas de bois, du croquis au crayon à l’encrage à la plume, en expérimentant également la technique du lavis. Atelier proposé par Claude Jacquesson, peintre. Matériel fourni par nos soins. Atelier accessible aux débutants et aux personnes confirmées. A partir de 11 ans. Sur réservation.. Adultes

Jeudi à 14:00:00 ; fin : . 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



After observing pieces of wood and photos of trunks, participants will create their own pile of wood, from pencil sketches to pen and ink, and experiment with the wash technique. Workshop led by painter Claude Jacquesson. Materials provided. Open to beginners and advanced. Ages 11 and up. Reservations required.

Tras observar trozos de madera y fotos de troncos, los participantes crearán su propio montón de madera, esbozando a lápiz y entintando con bolígrafo, a la vez que experimentan con la técnica del lavado. Taller dirigido por el pintor Claude Jacquesson. Materiales proporcionados por nosotros. Abierto a principiantes y pintores experimentados. A partir de 11 años. Reserva obligatoria.

Nach der Betrachtung von Holzstücken und Fotos von Baumstämmen werden die Teilnehmer ihren eigenen Holzhaufen zusammenstellen, von der Bleistiftskizze bis zur Tuschezeichnung mit der Feder, wobei sie auch mit der Laviertechnik experimentieren werden. Der Workshop wird von Claude Jacquesson, Maler, angeboten. Material wird von uns zur Verfügung gestellt. Der Workshop ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene zugänglich. Ab einem Alter von 11 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES