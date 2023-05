LE MUSÉE MUSARDE 2023 – BALADE CONTÉE EN FORÊT « SUR LA PISTE DU PETIT PEUPLE » 23 Route de Lansauchamp, 8 août 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – BALADE CONTÉE EN FORÊT « SUR LA PISTE DU PETIT PEUPLE » : Le conteur Hervé Thiry-Duval, tout au long d’une pérégrination, nous enchantera de ses contes et de ses devinettes et nous tenterons de suivre ensemble la piste du petit peuple des forêts… Chut, tendez l’oreille ! Le sotré, les elfes nous espionnent… Rendez-vous sur le parking du musée à 15 h pour suivre le guide qui vous mènera à destination. Sur réservation. Bonnes chaussures de marche recommandées.. Tout public

Mardi 2023-08-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-08 17:00:00. 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



THE MUSEUM MUSEUM 2023 – TALK IN THE FOREST « ON THE TRACK OF THE LITTLE PEOPLE » : The storyteller Hervé Thiry-Duval will enchant us with his tales and riddles and we will try to follow the track of the little people of the forest together… Hush, listen carefully ! The fool, the elves spy on us… Meet at the museum parking lot at 3:00 pm to follow the guide who will lead you to your destination. Reservation required. Good walking shoes recommended.

EL MUSEO MUSEO 2023 – CHARLA EN EL BOSQUE « TRAS LA PISTA DE LOS PEQUEÑOS »: El cuentacuentos Hervé Thiry-Duval nos encantará con sus cuentos y adivinanzas e intentaremos seguir juntos la pista de los pequeños del bosque… ¡Silencio, escuchad con atención! El tonto, los duendes nos espían… Cita en el aparcamiento del museo a las 15 h para seguir al guía hasta su destino. Sólo con reserva previa. Se recomienda llevar buen calzado para caminar.

DAS MUSEUM MUSARDE 2023 – MÄRCHENWANDERUNG IM WALD « AUF DER SPUR DES KLEINEN VOLKES »: Der Erzähler Hervé Thiry-Duval wird uns auf einer Wanderung mit seinen Märchen und Rätseln verzaubern und wir werden versuchen, gemeinsam die Spur des kleinen Waldvolkes zu verfolgen… Pssst, spitzt die Ohren! Der Narr, die Elfen spionieren uns aus… Wir treffen uns um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Museums, um dem Führer zu folgen, der Sie zum Ziel führt. Nur mit vorheriger Reservierung. Gute Wanderschuhe werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES