LE MUSÉE MUSARDE 2023 – VEILLÉE CONTÉE EN FORÊT « DES HISTOIRES Z’HORRIBLES » 23 Route de Lansauchamp, 2 août 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – VEILLÉE CONTÉE EN FORÊT « DES HISTOIRES Z’HORRIBLES » : Notre conteur Hervé THIRY-DUVAL aurait pu choisir de récolter de belles histoires d’amour ou d’animaux… Mais non, il a choisi les histoires horribles, les affreuses, celles qui vous mordent les oreilles. Rendez-vous sur le parking du musée à 20 h pour suivre le guide qui vous mènera à destination. Dès 10 ans. Sur réservation. Bonnes chaussures de marche recommandées.. Tout public

Mercredi 2023-08-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-02 21:15:00. 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



LE MUSÉE MUSARDE 2023 – TALKED EVENING IN THE FOREST « DES HISTOIRES Z’HORRIBLES » : Our storyteller Hervé THIRY-DUVAL could have chosen to collect beautiful love stories or animal stories… But no, he chose the horrible stories, the awful ones, the ones that bite your ears. Meet at the museum parking lot at 8:00 pm to follow the guide to your destination. From 10 years old. Reservations required. Good walking shoes recommended.

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – NOCHE HABLADA EN EL BOSQUE « DES HISTOIRES Z’HORRIBLES » : Nuestro cuentacuentos Hervé THIRY-DUVAL podría haber optado por recopilar bellas historias de amor o de animales… Pero no, eligió las historias horribles, las horribles, las que te muerden los oídos. Cita en el aparcamiento del museo a las 20 h para seguir al guía hasta su destino. A partir de 10 años. Reserva obligatoria. Se recomienda llevar buen calzado para caminar.

DAS MUSEUM MUSARDE 2023 – MÄRCHENWACHT IM WALD « DES HISTOIRES Z’HORRIBLES »: Unser Geschichtenerzähler Hervé THIRY-DUVAL hätte sich auch dafür entscheiden können, schöne Liebes- oder Tiergeschichten zu sammeln… Aber nein, er hat sich für die schrecklichen Geschichten entschieden, die grässlichen, die, die einem die Ohren abbeißen. Treffen Sie sich um 20 Uhr auf dem Parkplatz des Museums und folgen Sie dem Führer, der Sie zu Ihrem Ziel führt. Ab 10 Jahren. Nur mit vorheriger Reservierung. Gute Wanderschuhe werden empfohlen.

