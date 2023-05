LE MUSÉE MUSARDE 2023 – BALADE FAMILIALE 23 Route de Lansauchamp, 2 août 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – BALADE FAMILIALE : Avec Pierre-Yves MANSUY dit PYM, accompagnateur en montagne, petits et grands pourront découvrir en marchant et en s’amusant la nature vosgienne. L’occasion pour tous de mener une réflexion participative sur le fonctionnement de la forêt et son avenir. Tous les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte. Pour suivre cette animation, petits et grands devront se munir de bonnes chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence, d’un sac à dos, d’une petite collation, d’une bouteille d’eau (1/2 L/pers.), et selon les conditions climatiques : d’un couvre-chef, de lunettes de soleil, d’un vêtement de pluie. À partir de 8 ans. Sur réservation.. Tout public

Mercredi 2023-08-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-02 . 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



THE MUSEUM MUSEUM 2023 – FAMILY WALK : With Pierre-Yves MANSUY, known as PYM, a mountain guide, young and old will be able to discover the nature of the Vosges while walking and having fun. It is an opportunity for everyone to reflect on the functioning of the forest and its future. All children must be accompanied by at least one adult. To follow this animation, children and adults should bring good closed walking shoes with a good grip, a backpack, a small snack, a bottle of water (1/2 L/pers.), and depending on the weather conditions: a head covering, sunglasses, rain gear. From 8 years old. On reservation.

EL MUSEO DE LOS VOSGOS 2023 – PASEO EN FAMILIA: Con Pierre-Yves MANSUY, conocido como PYM, guía de montaña, grandes y pequeños podrán descubrir la naturaleza de los Vosgos paseando y divirtiéndose. Es una oportunidad para que todos reflexionen sobre el funcionamiento del bosque y su futuro. Todos los niños deben ir acompañados de al menos un adulto. Para participar en esta actividad, tanto los niños como los adultos deben llevar un buen calzado cerrado para caminar y con buen agarre, una mochila, un pequeño tentempié, una botella de agua (1/2 L/persona) y, en función de las condiciones meteorológicas, un cubrecabezas, gafas de sol y chubasquero. A partir de 8 años. Previa reserva.

DAS MUSEUM MUSARDE 2023 – FAMILIENWANDERUNG: Mit dem Bergführer Pierre-Yves MANSUY, genannt PYM, können Groß und Klein zu Fuß und mit viel Spaß die Natur der Vogesen entdecken. Die Gelegenheit für alle, eine partizipative Reflexion über die Funktionsweise des Waldes und seine Zukunft anzustellen. Alle Kinder müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, sollten Groß und Klein gute, geschlossene Wanderschuhe mit gutem Halt, einen Rucksack, einen kleinen Imbiss, eine Flasche Wasser (1/2 L/Pers.) und je nach Wetterlage: eine Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille und Regenkleidung mitbringen. Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

