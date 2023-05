LE MUSÉE MUSARDE 2023 – SORTIE SUR LES CRÊTES VOSGIENNES 23 Route de Lansauchamp, 27 juillet 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – SORTIE SUR LES CRÊTES VOSGIENNES : Balade découverte de ce haut-lieu des Vosges en compagnie d’un professionnel. Venez découvrir grâce à PYM, l’histoire des crêtes, leurs trésors (patrimoine, faune et flore) ! Tous les enfants devront être accompagnés d’au moins un adulte. Pour suivre cette animation, petits et grands devront se munir de bonnes chaussures de marche fermées avec une bonne adhérence, d’un sac à dos, d’une petite collation, d’une bouteille d’eau (1/2 L/pers.), et selon les conditions climatiques : d’un couvre-chef, de lunettes de soleil, d’un vêtement de pluie et d’une petite laine (fraîcheur sur les crêtes en soirée). Rendez-vous à la fontaine de la duchesse à proximité des crêtes 18 h, possibilité d’organiser un covoiturage depuis le musée. À partir de 8 ans. Sur réservation.. Tout public

Jeudi 2023-07-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-27 . 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



THE MUSEUM MUSEUM 2023 – OUTING ON THE VOSGIENNES PEAK : Discovery walk of this high place of the Vosges in company of a professional. Come and discover, thanks to PYM, the history of the peaks, their treasures (heritage, fauna and flora)! All children must be accompanied by at least one adult. To follow this animation, children and adults should bring good closed walking shoes with a good grip, a backpack, a small snack, a bottle of water (1/2 L/pers.), and depending on the weather conditions: a hat, sunglasses, rain gear and a little wool (coolness on the peaks in the evening). Meeting point at the Duchess fountain near the ridges at 6:00 pm, possibility of organizing a carpool from the museum. From 8 years old. On reservation.

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – SALIDA POR EL PICO DE LOS VOSGIENNES : Paseo de descubrimiento de este alto lugar de los Vosgos con un profesional. Venga a descubrir, gracias a PYM, la historia de las cumbres y sus tesoros (patrimonio, fauna y flora) Todos los niños deben ir acompañados de al menos un adulto. Para participar en esta actividad, tanto los niños como los adultos deberán llevar un buen calzado de senderismo cerrado y con buen agarre, una mochila, un pequeño tentempié, una botella de agua (1/2 L/persona) y, en función de las condiciones meteorológicas, un gorro, gafas de sol, ropa de lluvia y un pequeño trozo de lana (refresca en las crestas por la noche). Punto de encuentro en la fuente de la Duquesa, cerca de las crestas, a las 18 h. Posibilidad de organizar un traslado en coche compartido desde el museo. A partir de 8 años. Previa reserva.

DAS MUSEUM MUSS 2023 – AUSFLUG AUF DIE VOSGIENER KRETTEN: Entdecken Sie diesen Höhepunkt der Vogesen auf einem Spaziergang in Begleitung eines Fachmanns. Entdecken Sie dank PYM die Geschichte der Bergkämme und ihre Schätze (Kulturerbe, Fauna und Flora)! Alle Kinder müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden. Um an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, sollten Groß und Klein gute, geschlossene Wanderschuhe mit gutem Halt, einen Rucksack, einen kleinen Snack, eine Flasche Wasser (1/2 L/Pers.) und je nach Wetterlage: eine Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille, Regenkleidung und eine kleine Wolle (abends wird es auf den Bergrücken kühler) mitbringen. Treffpunkt: Brunnen der Herzogin in der Nähe der Kämme 18 Uhr, Fahrgemeinschaften vom Museum aus können organisiert werden. Ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES