LE MUSÉE MUSARDE 2023 – L’HISTOIRE DE L’OURSON BLABLA 23 Route de Lansauchamp, 25 juillet 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – L’HISTOIRE DE L’OURSON BLABLA : Sophie & Virginie, avec la Compagnie des p’tits spectacles, vous raconteront une histoire pour les enfants mais aussi pour les parents ; une histoire où les petits essaient de trouver une place quand les grands n’ont pas toujours le temps de leur en faire, un spectacle qui mêle théâtre, musique et marionnettes, à voir en famille. Dès 3 ans. Départ du musée à 16 h et début du spectacle à 16 h 30 (en plein air/repli si intempérie). Sur réservation.. Tout public

Jeudi 2023-07-25 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-25 17:15:00. 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



LE MUSÉE MUSARDE 2023 – L’HISTOIRE DE L’OURSON BLABLA : Sophie & Virginie, with the Compagnie des p’tits spectacles, will tell you a story for children but also for parents; a story where the little ones try to find a place when the grown-ups don’t always have the time to make one for them, a show that mixes theater, music and puppets, to be seen as a family. From 3 years old. Departure from the museum at 4:00 pm and beginning of the show at 4:30 pm (outdoors/ folded in case of bad weather). Reservations required.

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – L’HISTOIRE DE L’OURSON BLABLA: Sophie & Virginie, con la Compagnie des p’tits spectacles, le contarán una historia para niños pero también para padres; una historia en la que los pequeños intentan encontrar un lugar cuando los mayores no siempre tienen tiempo de hacérselo, un espectáculo que mezcla teatro, música y marionetas, para ver con toda la familia. A partir de 3 años. Salida del museo a las 16 h y comienzo del espectáculo a las 16.30 h (al aire libre/plegado en caso de mal tiempo). Previa reserva.

LE MUSÉE MUSARDE 2023 – L’HISTOIRE DE L’OURSON BLABLA: Sophie & Virginie erzählen Ihnen zusammen mit der Compagnie des p’tits spectacles eine Geschichte für Kinder, aber auch für Eltern; eine Geschichte, in der die Kleinen versuchen, einen Platz zu finden, wenn die Großen nicht immer die Zeit haben, ihnen einen zu machen, ein Schauspiel, das Theater, Musik und Marionettenspiel miteinander verbindet, das man mit der ganzen Familie sehen kann. Ab 3 Jahren. Abfahrt vom Museum um 16 Uhr und Beginn der Aufführung um 16.30 Uhr (im Freien/bei schlechtem Wetter eingeklappt). Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES