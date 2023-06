LE MUSÉE MUSARDE 2023 – ATELIERS DE CONCEPTION SONS ENCHANTEURS 23 Route de Lansauchamp Cornimont, 12 juin 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Apprenez avec Christophe, Semeur de sons, à réaliser des sons à partir de petits instruments tirés de la nature. Premier départ à 16h, atelier à 16h30; deuxième départ à 18h, atelier à 18h30. Repli possible dans une salle en cas d’intempérie. Dès 5 ans. Sur réservation.. Tout public

Mardi à 18:00:00 ; fin : . 5 EUR.

23 Route de Lansauchamp Musée des 1001 Racines

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Learn with Christophe, Semeur de sons, how to make sounds from small instruments taken from nature. First departure at 4pm, workshop at 4:30pm; second departure at 6pm, workshop at 6:30pm. Can be retreated to a room in case of bad weather. Ages 5 and up. Reservations required.

Aprenda con Christophe, Sembrador de Sonidos, a crear sonidos utilizando pequeños instrumentos tomados de la naturaleza. Primera salida a las 16:00 h, taller a las 16:30 h; segunda salida a las 18:00 h, taller a las 18:30 h. Posibilidad de retirarse a una sala en caso de mal tiempo. Para niños a partir de 5 años. Reserva obligatoria.

Lernen Sie mit Christophe, Semeur de sons, wie man mit kleinen Instrumenten aus der Natur Klänge erzeugen kann. Erster Start um 16 Uhr, Workshop um 16:30 Uhr; zweiter Start um 18 Uhr, Workshop um 18:30 Uhr. Bei schlechtem Wetter kann der Workshop in einen Saal verlegt werden. Ab 5 Jahren. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES