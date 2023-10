ANIMATIONS – GRAND JEU D’HALLOWEEN 23 Route de Frouard Liverdun, 31 octobre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

OUVERT A TOUS – PRIX LIBRE au Chaudron – Se garer dans les rues adjacentes à la ferme !

Les groupes de participants seront répartis sur différents horaires : 15h-15h30-16h-16h30-17h

Précisez à quel horaire vous souhaitez vous inscrire, l’ âge et le nombre de participants.

Bienvenus dans le domaine de Lord Inaire, où un phénomène étrange a lieu chaque année, le 31 Octobre !

Pour faire ressusciter sa bien-aimée décédée il y a 20 ans et poursuivre sa romance pendant 10 jours avant que le sort ne la fasse disparaitre à nouveau, Lord lance un appel aux volontaires, car seul, il n’y arrivera pas !

Lord Inaire a besoin de vous !

Réservation obligatoire.. Tout public

Mardi 2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 0 EUR.

23 Route de Frouard

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



OPEN TO ALL – FREE PRICE at Le Chaudron – Please park in the streets adjacent to the farm!

Groups of participants will be divided into different times: 3pm-3:30pm-4pm-4:30pm-5pm

Please specify the time you wish to register, the age and the number of participants.

Welcome to Lord Inaire’s estate, where a strange phenomenon takes place every year on October 31st!

To resurrect his beloved, who died 20 years ago, and continue their romance for 10 days before fate makes her disappear again, Lord is calling for volunteers – because he can’t do it alone!

Lord Inaire needs you!

Reservations essential.

ABIERTO A TODOS – PRECIO GRATUITO en Le Chaudron – ¡Aparque en las calles adyacentes a la granja!

Los grupos de participantes se dividirán en diferentes horarios: 15:00-15:30-16:00-16:30-17:00

Por favor, especifique a qué hora desea inscribirse, su edad y el número de participantes.

Bienvenido a la finca de Lord Inaire, donde cada 31 de octubre se produce un extraño fenómeno

Para resucitar a su amada, que murió hace 20 años, y continuar su romance durante 10 días antes de que el hechizo la haga desaparecer de nuevo, Lord está pidiendo voluntarios, ¡porque no puede hacerlo solo!

¡Lord Inaire te necesita!

Es imprescindible reservar.

OFFEN FÜR ALLE – FREIER PREIS im Chaudron – Parken Sie in den Straßen neben der Farm!

Die Teilnehmergruppen werden zu verschiedenen Zeiten eingeteilt: 15.00-15.30-16.00-16.30-17.00 Uhr

Bitte geben Sie an, zu welcher Uhrzeit Sie sich anmelden möchten, wie alt Sie sind und wie viele Personen teilnehmen werden.

Willkommen auf dem Anwesen von Lord Inaire, wo sich jedes Jahr am 31. Oktober ein seltsames Phänomen ereignet!

Um seine vor 20 Jahren verstorbene Geliebte wieder zum Leben zu erwecken und ihre Romanze 10 Tage lang fortzusetzen, bevor das Schicksal sie wieder verschwinden lässt, ruft Lord Inaire Freiwillige auf, denn alleine schafft er es nicht!

Lord Inaire braucht Ihre Hilfe!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-14 par TOURISME BASSIN de POMPEY