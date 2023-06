SPECTACLE ANÈTE ET ASPIPI 23 Route de Frouard Liverdun, 2 juillet 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

-Prix libre- Le dimanche 2 Juillet à 11h –

La Compagnie des Petits Voyages présente son nouveau spectacle Anète et Aspipi.

Venez découvrir la rencontre improbable entre une petite araignée et un timide aspirateur…

Un spectacle pour les tous petits, dès 1 an !

Réservations obligatoires par téléphone 06 18 42 70 19 ou 09 80 83 24 97, par Mail: compagniedespetitsvoyages54@gmail.com ou sur Internet

Billets sur https://www.helloasso.com/…/inscription-spectacle-anete…

Vous aurez la possibilité de visiter le jardin, de jouer au « mur du son », de vous ressourcer dans la forêt et de marcher sur le sentier pieds-nus, de dire bonjour aux ruches, d’acheter des légumes et des produits locaux : jus, bières, savons et shampoings solides, tisanes, miel etc…. Enfants

Dimanche 2023-07-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 11:25:00. EUR.

23 Route de Frouard

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



-Free admission – Sunday, July 2 at 11 a.m. –

The Compagnie des Petits Voyages presents its new show Anète et Aspipi.

Come and discover the unlikely encounter between a little spider and a shy vacuum cleaner?

A show for the very young, from age 1!

Reservations essential by phone 06 18 42 70 19 or 09 80 83 24 97, by Mail: compagniedespetitsvoyages54@gmail.com or on Internet

Tickets at https://www.helloasso.com/…/inscription-spectacle-anete…

You’ll be able to visit the garden, play on the « wall of sound », recharge your batteries in the forest and walk the barefoot path, say hello to the beehives, buy vegetables and local produce: juices, beers, solid soaps and shampoos, herbal teas, honey etc….

-Entrada gratuita – Domingo 2 de julio a las 11.00 h

La Compagnie des Petits Voyages presenta su nuevo espectáculo Anète et Aspipi.

Venga a descubrir el insólito encuentro entre una pequeña araña y un tímido aspirador..

Un espectáculo para los más pequeños, ¡a partir de 1 año!

Reserva obligatoria por teléfono 06 18 42 70 19 o 09 80 83 24 97, por correo electrónico: compagniedespetitsvoyages54@gmail.com o en línea

Entradas en https://www.helloasso.com/…/inscription-spectacle-anete…

Podrá visitar el jardín, jugar en el « muro de sonido », reponer fuerzas en el bosque y recorrer el sendero de los pies descalzos, saludar a las colmenas, comprar verduras y productos locales: zumos, cervezas, jabones y champús sólidos, infusiones, miel, etc…

-Freier Preis- Am Sonntag, den 2. Juli um 11 Uhr –

Die Compagnie des Petits Voyages präsentiert ihr neues Stück Anète et Aspipi.

Entdecken Sie die unwahrscheinliche Begegnung zwischen einer kleinen Spinne und einem schüchternen Staubsauger?

Eine Vorstellung für die Kleinsten ab 1 Jahr!

Reservierungen sind erforderlich per Telefon 06 18 42 70 19 oder 09 80 83 24 97, per Mail: compagniedespetitsvoyages54@gmail.com oder im Internet

Tickets unter https://www.helloasso.com/…/inscription-spectacle-anete…

Sie haben die Möglichkeit, den Garten zu besichtigen, an der « Klangwand » zu spielen, sich im Wald zu erholen und auf dem Barfußpfad zu wandern, den Bienenstöcken Hallo zu sagen, Gemüse und lokale Produkte zu kaufen: Säfte, Bier, feste Seifen und Shampoos, Kräutertees, Honig etc.

