CONFÉRENCE SE SOIGNER AUTREMENT AUJOURD’HUI 23 route de Frouard Liverdun, 30 juin 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

L’Arbre de Vie vous propose une conférence sur les différentes façons de se soigner autrement, avec les nouvelles thérapies alternatives.

Le Vendredi 30 Juin à 18h30.

Tarif : 10€/ personne

Inscription par message privé ou par mail à « L’Arbre de Vie » et règlement sur place.

Ces thérapies se réfèrent à des pratiques non traditionnellement utilisées par les médecines conventionnelles : soins énergétiques comme le reiki, le magnétisme, les nouveaux soins quantiques comme le biofeedback, par exemple.

Que peut-on expliquer de ces nouvelles pratiques ? Que pouvons-nous en attendre ? Des tentatives de réponses nous conduiront vers une vue globale de l’être humain permettant de tenir compte de tous les aspects de la santé.. Adultes

Vendredi 2023-06-30 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-30 20:00:00. 10 EUR.

23 route de Frouard

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



L’Arbre de Vie invites you to a conference on the different ways of treating yourself differently, with the new alternative therapies.

Friday June 30 at 6.30pm.

Price: 10? per person

Registration by private message or by e-mail to « L’Arbre de Vie » and payment on site.

These therapies refer to practices not traditionally used by conventional medicine: energy treatments such as reiki, magnetism, new quantum treatments such as biofeedback, for example.

What can we say about these new practices? What can we expect from them? Attempts at answers will lead us towards a holistic view of the human being, taking into account all aspects of health.

L’Arbre de Vie le invita a una conferencia sobre las diferentes maneras de tratarse de forma diferente, con las nuevas terapias alternativas.

Viernes 30 de junio a las 18.30 h.

Precio: 10 euros por persona

Inscripción por mensaje privado o por correo electrónico a « L’Arbre de Vie » y pago in situ.

Estas terapias se refieren a prácticas no utilizadas tradicionalmente por la medicina convencional: tratamientos energéticos como el reiki, el magnetismo, nuevos tratamientos cuánticos como el biofeedback, por ejemplo.

¿Qué podemos decir de estas nuevas prácticas? ¿Qué podemos esperar de ellas? Intentar dar respuestas nos conducirá hacia una visión holística del ser humano que tenga en cuenta todos los aspectos de la salud.

Der Arbre de Vie bietet Ihnen einen Vortrag über die verschiedenen Möglichkeiten, sich auf andere Weise mit neuen alternativen Therapien zu behandeln.

Am Freitag, den 30. Juni um 18:30 Uhr.

Preis: 10?/Person

Anmeldung per privater Nachricht oder per E-Mail an « L’Arbre de Vie » und Bezahlung vor Ort.

Diese Therapien beziehen sich auf Praktiken, die nicht traditionell von der konventionellen Medizin verwendet werden: Energiebehandlungen wie Reiki, Magnetismus, neue Quantenbehandlungen wie Biofeedback, zum Beispiel.

Was lässt sich über diese neuen Praktiken erklären? Was können wir von ihnen erwarten? Antwortversuche werden uns zu einer ganzheitlichen Sicht des Menschen führen, die es ermöglicht, alle Aspekte der Gesundheit zu berücksichtigen.

Mise à jour le 2023-06-09 par TOURISME BASSIN de POMPEY