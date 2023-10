Octobre Numérique – Cinéma au Méjan 23 Quai Marx Dormoy Arles, 7 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Cinéma – Le festival poursuit l’exploration de son thème « Les intelligences des mondes » et des nouvelles créativités en proposant cette année une soirée spéciale en partenariat avec le cinéma Le Méjan, le mardi 7 novembre à 20h30..

23 Quai Marx Dormoy Cinéma Le Méjean

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cinema – The festival continues to explore its theme of « Intelligences of Worlds » and new creativities with a special evening in partnership with Le Méjan cinema, on Tuesday November 7 at 8:30pm.

Cine – El festival sigue explorando su tema « Las inteligencias de los mundos » y las nuevas formas de creatividad, con una velada especial este año en colaboración con el cine Le Méjan, el martes 7 de noviembre a las 20.30 horas.

Kino – Das Festival setzt die Erforschung seines Themas « Die Intelligenz der Welten » und der neuen Kreativität fort und bietet in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kino Le Méjan am Dienstag, den 7. November um 20:30 Uhr einen besonderen Abend an.

