Concert de polyphonies corses à l'église de Verfeil -31-
Vendredi 24 novembre, 20h30
23, Pr Jean Jaurès, Verfeil (31)

1h de chants polyphoniques corses sacrés et profanes vous attendent dans cette belle église de Verfeil à l'acoustique exceptionnelle.

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T00:30:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T00:30:00+01:00

