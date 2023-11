Exposition de Ghislaine Garat Edwards : Huile & Gouache 23 Place Président Paul Doumer Barsac, 17 novembre 2023, Barsac.

Barsac,Gironde

L’artiste barsacaise Ghislaine Garat Edwards vous donne rendez-vous à la galerie du Petit Paradis, à côté » de l’église, pour son exposition annuelle du vendredi 17 au dimanche 19 novembre.

Nouvelles couleurs, nouveaux paysages, nouvelles ambiances pour ses gouaches et huiles inspirés du Bassin d’Arcachon.

Vernissage samedi 18 novembre à partir de 18h30.

2023-11-17 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

23 Place Président Paul Doumer

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Barsac artist Ghislaine Garat Edwards invites you to her annual exhibition at the Petit Paradis gallery, next to the church, from Friday November 17 to Sunday November 19.

New colors, new landscapes, new moods for her gouaches and oils inspired by the Bay of Arcachon.

Opening on Saturday, November 18 from 6:30 p.m

La artista de Barsac Ghislaine Garat Edwards celebrará su exposición anual en la galería Petit Paradis, junto a la iglesia, del viernes 17 al domingo 19 de noviembre.

Nuevos colores, nuevos paisajes, nuevos ambientes para sus gouaches y óleos inspirados en la bahía de Arcachon.

Inauguración el sábado 18 de noviembre a partir de las 18.30 h

Die Künstlerin Ghislaine Garat Edwards aus Barsacais lädt Sie von Freitag, dem 17. bis Sonntag, dem 19. November zu ihrer Jahresausstellung in der Galerie du Petit Paradis, neben » der Kirche, ein.

Neue Farben, neue Landschaften, neue Stimmungen für ihre Gouachen und Ölgemälde, die vom Bassin d’Arcachon inspiriert sind.

Vernissage am Samstag, den 18. November ab 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-11-11 par OT Cadillac-Podensac