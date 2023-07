B… come Bastide de Dame Constance 23 Place des Tilleuls Saint-Justin, 19 juillet 2023, Saint-Justin.

Saint-Justin,Landes

Rendez-vous sur la place des Tilleuls pour une visite de ce petit bourg riche de « trésors » et d’une Histoire passionnante. La visite vous mènera de tour en tour, empruntant le chemin de ronde et ses parterres fleuris..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

23 Place des Tilleuls Office de Tourisme des Landes d’Armagnac

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous on the Place des Tilleuls for a visit of this small town rich in « treasures » and a fascinating history. The visit will take you from tower to tower, along the covered way and its flower beds.

Únase a nosotros en la Place des Tilleuls para recorrer esta pequeña ciudad, rica en tesoros y en una historia fascinante. El recorrido le llevará de torre en torre, por el camino cubierto y sus parterres.

Wir treffen uns auf dem Place des Tilleuls und besichtigen diese kleine Stadt, die reich an « Schätzen » und einer spannenden Geschichte ist. Die Besichtigung führt Sie von Turm zu Turm, über den Rundweg mit seinen Blumenbeeten.

