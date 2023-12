Art en Stock 23 place des Pyrénées Mourenx, 4 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Pour cette troisième édition voici le programme complet :

– Dans les locaux de la MJCL : Ambrotype, impression immortelle, la photographie à l’ancienne – Encre chinoise, le dessin au fil – Les tableaux habillés, customisation créative- Hall déco, réalisation de guirlandes en couvercles de conserve.

– Poterie, fabrique ton animal totem.

– Dans le hall du MI[X] : Forêt de pancartes, vos messages artistiques – Les doudous monstres, sculptures en carton et tissu – Cyber Music, des objets s’associent au numérique pour faire de la musique .

-18h: Défilé de mode préparé par les membres de l’atelier « Tricot-thé ».

– Dans la médiathèque : kolam indien, découverte de la peinture à l’aiguille.

– Dans le couloir du Ciné M : « Théâtre d’ombres, créez votre histoire »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

23 place des Pyrénées MJCL

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Here is the full program for this third edition:

– In the MJCL premises: Ambrotype, immortal printing, old-fashioned photography – Chinese ink, drawing with thread – Les tableaux habillés, creative customization – Hall déco, making garlands from tin lids.

– Pottery, make your own totem animal.

– In the MI[X] hall: Forest of signs, your artistic messages – Monster cuddly toys, cardboard and fabric sculptures – Cyber Music, objects combine with digital technology to make music.

-6pm: Fashion show prepared by members of the « Tricot-thé » workshop.

– In the mediatheque: Indian kolam, discovery of needle painting.

– In the Ciné M corridor: « Shadow theater, create your own story ».

He aquí el programa completo de esta tercera edición:

– En los locales del MJCL: Ambrotipo, impresión inmortal, fotografía a la antigua – Tinta china, dibujar con hilo – Cuadros vestidos, personalización creativa – Salón Deco, hacer guirnaldas con tapas de lata.

– Alfarería, haz tu animal tótem.

– En la sala MI[X]: Bosque de signos, tus propios mensajes artísticos – Peluches monstruosos, esculturas de cartón y tela – Cyber Music, objetos combinados con tecnología digital para hacer música.

-18.00 h: Desfile de moda preparado por los miembros del taller « Tricot-thé ».

– En la mediateca: kolam indio, descubrimiento de la pintura con aguja.

– En el pasillo del Ciné M: « Teatro de sombras, crea tu propia historia ».

Für diese dritte Ausgabe hier das vollständige Programm:

– In den Räumen des MJCL: Ambrotype, impression immortelle, die Fotografie im alten Stil – Chinesische Tinte, das Zeichnen mit Fäden – Die angezogenen Bilder, kreatives Anpassen – Hall déco, Herstellung von Girlanden aus Konservendeckeln.

– Töpfern, stelle dein Totemtier her.

– In der Halle des MI[X]: Schilderwald, Ihre künstlerischen Botschaften – Kuschelmonster, Skulpturen aus Pappe und Stoff – Cyber Music, Gegenstände werden mit digitalen Medien verbunden, um Musik zu machen.

-18 Uhr: Modeschau, vorbereitet von den Mitgliedern des Workshops « Tricot-thé ».

– In der Mediathek: Indisches Kolam, Entdeckung der Nadelmalerei.

– Im Korridor des Ciné M: « Schattentheater, kreieren Sie Ihre Geschichte ».

