Fête nationale du 14 juillet et feu d’artifice 23 Place de l’Hôtel de ville Saint-Loubès, 14 juillet 2023, Saint-Loubès.

Saint-Loubès,Gironde

La cérémonie de commémoration de la fête nationale aura lieu le vendredi 14 juillet, à 11 h, devant le monument aux morts de Saint-Loubès. À 10 h 45, rassemblement place de l’Hôtel de ville. À 11 h : défilé animé par la Lyre jusqu’au monument aux morts. À 11 h 10, dépôt de la gerbe et discours au monument aux morts, en présences d’enfants de l’école de musique suivi d’un lâcher de pigeons organisé par l’Hirondelle Loubésienne. À 12 h, le verre de l’amitié (organisé par la FNACA) sera offert par la municipalité à la Coupole. En soirée : le comité des fêtes et les sapeurs-pompiers vous proposent des animations dans le parc de La Coupole : spectacle familial « Le fil de l’Histoire » et concert. De 23 h à 23 h 30 : feu d’artifice. De 23 h 30 à 2 h : DJ Jo’ de Music system Organisation & Event..

23 Place de l’Hôtel de ville Mairie de Saint-Loubès

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The national holiday commemoration ceremony will take place on Friday July 14th, at 11am, in front of the Saint-Loubès war memorial. At 10:45 a.m., assembly at Place de l’Hôtel de Ville. 11 a.m.: Parade to the war memorial, led by La Lyre. At 11:10 a.m., wreath-laying and speeches at the war memorial, in the presence of children from the music school, followed by a pigeon release organized by the Hirondelle Loubésienne. At 12 p.m., the municipality will host a « verre de l’amitié » (organized by the FNACA) at La Coupole. In the evening: the Comité des fêtes and the fire department offer entertainment in the park of La Coupole: family show « Le fil de l’Histoire » and concert. 11-11:30 p.m.: Fireworks display. 11:30 pm to 2 am: DJ Jo? from Music System Organisation & Event.

La ceremonia de conmemoración de los días festivos tendrá lugar el viernes 14 de julio, a las 11:00 horas, ante el monumento de guerra de Saint-Loubès. A las 10.45 h, concentración en la plaza del Hôtel de Ville. A las 11 h: desfile dirigido por la Lira hasta el memorial de guerra. A las 11.10 h, colocación de una corona de flores y discursos en el memorial de guerra, en presencia de los niños de la escuela de música, seguidos de una suelta de palomas organizada por la Hirondelle Loubésienne. A las 12.00 h, el ayuntamiento acogerá una copa de la amistad (organizada por la FNACA) en la Coupole. Por la noche: la comisión de fiestas y los bomberos ofrecen animaciones en el recinto de la Coupole: espectáculo familiar « Le fil de l’Histoire » y concierto. De 23.00 a 23.30 h: espectáculo de fuegos artificiales. De 23.30 a 2.00 h: DJ Jo? de Music System Organisation & Event.

Die Gedenkfeier zum Nationalfeiertag findet am Freitag, den 14. Juli, um 11 Uhr vor dem Kriegsdenkmal in Saint-Loubès statt. Um 10:45 Uhr: Versammlung auf dem Place de l’Hôtel de Ville. Um 11 Uhr: Umzug unter der Leitung von La Lyre bis zum Kriegsdenkmal. Um 11.10 Uhr: Kranzniederlegung und Rede am Kriegerdenkmal, mit Kindern der Musikschule, gefolgt von einem Taubenabwurf, der von der Hirondelle Loubésienne organisiert wird. Um 12 Uhr wird der (von der FNACA organisierte) « verre de l’amitié » von der Gemeinde in der Coupole angeboten. Am Abend: Das Festkomitee und die Feuerwehr bieten Ihnen im Park von La Coupole Unterhaltung: Familienshow « Le fil de l’Histoire » und Konzert. Von 23 Uhr bis 23.30 Uhr: Feuerwerk. Von 23:30 bis 2:00 Uhr: DJ Jo? von Music system Organisation & Event.

