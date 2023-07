TOUT FEU TOUT FLAMME 23 place de l’Eglise Saint Laurent Doué-en-Anjou, 3 septembre 2023, Doué-en-Anjou.

Doué-en-Anjou,Maine-et-Loire

Le comité des fêtes de Forges vous invite pour une nouvelle édition de Tout feu tout flamme à le dimanche 3 septembre..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

23 place de l’Eglise Saint Laurent Forges

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Comité des fêtes de Forges invites you to a new edition of Tout feu tout flamme on Sunday September 3.

El Comité de Fiestas de Forges le invita a una nueva edición de Tout feu tout flamme el domingo 3 de septiembre.

Das Festkomitee von Forges lädt Sie für Sonntag, den 3. September, zu einer neuen Ausgabe von Tout feu tout flamme à ein.

