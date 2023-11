Marché de Créateurs 23 place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 2 décembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Marché de Créateurs le samedi 2 et dimanche 3 décembre, de 10h à 18h.

Une dizaine d’artisans présents. Ateliers sur réservation. Bar à gâteaux, chocolats, thé…

La Tour du Dauphin, 23 place de la République.

Plus de renseignements au 06 59 24 31 98..

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Marché de Créateurs on Saturday December 2 and Sunday December 3, from 10am to 6pm.

Around ten artisans present. Workshops on reservation. Bar with cakes, chocolates, tea…

La Tour du Dauphin, 23 place de la République.

Further information on 06 59 24 31 98.

Mercado de creadores el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre, de 10.00 a 18.00 h.

Una decena de artesanos presentes. Talleres previa reserva. Bar con pasteles, chocolates, té…

La Tour du Dauphin, 23 place de la République.

Más información en el 06 59 24 31 98.

Designermarkt am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Etwa zehn Kunsthandwerker sind anwesend. Workshops auf Vorbestellung. Kuchenbar, Schokolade, Tee…

La Tour du Dauphin, 23 place de la République.

Weitere Informationen unter 06 59 24 31 98.

