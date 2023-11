Marché de Noël 23 place de la Mairie Besson Catégories d’Évènement: Allier

Marché de Noël au profit du catéchisme.

Christmas market to benefit the catechism.

Mercadillo navideño a beneficio del catecismo.

Weihnachtsmarkt zu Gunsten des Katechismus.

23 place de la Mairie
Mairie de Besson
Besson 03210
Allier
Auvergne-Rhône-Alpes

