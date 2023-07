Cet évènement est passé la Talvera Trio au Burgaud 23, Place de la Halle, Le Burgaud (31) la Talvera Trio au Burgaud 23, Place de la Halle, Le Burgaud (31), 15 juillet 2023, . la Talvera Trio au Burgaud Samedi 15 juillet, 19h00 23, Place de la Halle, Le Burgaud (31) Repas 10 euros 19H initiation danse enfants 19H30 initiation danse adultes 21H bal réservation 064 49 82 98 49 source : événement la Talvera Trio au Burgaud publié sur AgendaTrad 23, Place de la Halle, Le Burgaud (31) 23, Place de la Halle, 31330 Le Burgaud, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43987 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:00:00+02:00

Détails
Lieu: 23, Place de la Halle, 31330 Le Burgaud, France

