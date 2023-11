Marché de Noël 23 Le Bourg Clairavaux, 2 décembre 2023, Clairavaux.

Clairavaux,Creuse

Le Comité des fêtes de Clairavaux organise un marché de Noël sur la journée avec présence d’artisans et de producteurs avec également atelier décorations de Noël pour les enfants.

De 10h à 18h à la salle des fêtes

A 15h atelier pour les enfants.

23 Le Bourg

Clairavaux 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Clairavaux is organizing an all-day Christmas market with craftsmen and producers, as well as a Christmas decorations workshop for children.

From 10 a.m. to 6 p.m. in the village hall

At 3pm workshop for children

El Comité des fêtes de Clairavaux organiza durante todo el día un mercado navideño con artesanos y productores, así como un taller de adornos navideños para niños.

De 10.00 a 18.00 h en la sala del pueblo

A las 15 h, taller para niños

Das Festkomitee von Clairavaux organisiert einen ganztägigen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern und Produzenten sowie einem Workshop mit Weihnachtsdekorationen für Kinder.

Von 10 bis 18 Uhr in der Festhalle

Um 15 Uhr Workshop für Kinder

Mise à jour le 2023-10-27 par Creuse Tourisme