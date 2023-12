Création d’une boule à neige et goûter offert 23 Grande Rue Vailly-sur-Sauldre, 4 décembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Tout le mois de décembre, Le Cerf vous plonge dans une ambiance chaleureuse digne d’un chalet de montagne.

Samedi 9 et mercredi 13 décembre : atelier pour les enfants création d’une boule à neige et goûter offert.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:50:00. EUR.

23 Grande Rue

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



For the whole month of December, Le Cerf will be immersing you in the warm atmosphere of a mountain chalet.

Saturday December 9 and Wednesday December 13: children’s snow globe-making workshop and afternoon snack

Durante todo el mes de diciembre, Le Cerf le sumergirá en el cálido ambiente de un chalet de montaña.

Sábado 9 y miércoles 13 de diciembre: taller infantil de creación de bolas de nieve y merienda

Den ganzen Dezember über taucht Le Cerf Sie in eine warme Atmosphäre ein, die einer Berghütte würdig ist.

Samstag, 9. und Mittwoch, 13. Dezember: Workshop für Kinder zur Herstellung einer Schneekugel und kostenloser Snack

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois