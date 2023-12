Soirée dégustations 23 Grande Rue Vailly-sur-Sauldre, 4 décembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Tout le mois de décembre, Le Cerf vous plonge dans une ambiance chaleureuse digne d’un chalet de montagne.

Soirée dégustation avec Caviar de Sologne, Champagne et vodka. Sur Réservation.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. EUR.

23 Grande Rue

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



For the whole month of December, Le Cerf plunges you into the warm atmosphere of a mountain chalet.

Tasting evening with Sologne Caviar, Champagne and vodka. By reservation

Durante todo el mes de diciembre, Le Cerf le sumergirá en el cálido ambiente de un chalet de montaña.

Velada de degustación con caviar de Sologne, champán y vodka. Con reserva previa

Den ganzen Dezember über tauchen Sie im Le Cerf in eine gemütliche Atmosphäre ein, die einer Berghütte würdig ist.

Degustationsabend mit Kaviar aus der Sologne, Champagner und Wodka. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de tourisme du Grand Sancerrois