Exposition photo « Le Temps des Guitares : Florilège » 23 Grand Rue Puy-l’Évêque, 17 juin 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Avec sa sélection d’une vingtaine de photos des artistes du festival Le Temps des Guitares depuis sa création en , Jean-Bernard Chanteux nous offre une rétrospective puissante, émouvante et drôle..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-15 13:00:00. EUR.

23 Grand Rue Collectif d’Initiatives Rurales et Solidaires

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Jean-Bernard Chanteux’s selection of some twenty photos of artists from the Le Temps des Guitares festival since its inception in , offers us a powerful, moving and funny retrospective.

La selección de Jean-Bernard Chanteux de una veintena de fotos de artistas del festival Le Temps des Guitares desde su creación en , nos ofrece una retrospectiva poderosa, conmovedora y divertida.

Mit seiner Auswahl von etwa zwanzig Fotos der Künstler des Festivals Le Temps des Guitares seit seiner Gründung im Jahr , bietet uns Jean-Bernard Chanteux eine kraftvolle, bewegende und witzige Retrospektive.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Cahors – Vallée du Lot