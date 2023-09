EXPOSITION CATHERINE OULANIER ET CÉLINE ALCOSERAU AU COIN D’ART 23 Grand Rue Olonzac, 7 octobre 2023, Olonzac.

Olonzac,Hérault

Nouvelle Exposition de la Galerie Au Coin d’Art avec le travail de deux artistes feminines inspirées par le Minervois .

Nous avons le plaisir de vous inviter à venir rencontrer Catherine Oulanier et Céline Alcoser au Vernissage samedi 7 octobre à 18h.

2023-10-07 fin : 2023-10-31 . .

23 Grand Rue

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



The Galerie Au Coin d’Art presents a new exhibition featuring the work of two women artists inspired by the Minervois region.

We are delighted to invite you to meet Catherine Oulanier and Céline Alcoser at the Vernissage on Saturday October 7 at 6 pm

Nueva exposición en la Galerie Au Coin d’Art de dos artistas femeninas inspiradas en el Minervois.

Estamos encantados de invitarle a conocer a Catherine Oulanier y Céline Alcoser en el Vernissage el sábado 7 de octubre a las 18:00

Neue Ausstellung der Galerie Au Coin d’Art mit den Werken zweier Künstlerinnen, die vom Minervois inspiriert wurden.

Wir freuen uns, Sie einzuladen, Catherine Oulanier und Céline Alcoser bei der Vernissage am Samstag, den 7. Oktober um 18 Uhr zu treffen

