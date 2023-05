EXPOSITION LES JEUNES ARTISTES 23 Grand Rue, 27 mai 2023, Olonzac.

Olonzac,Hérault

L’exposition « Jeunes Artistes’ de la galerie Au Coin d’Art met en lumière le travail de plus de 20 jeunes artistes de la région et d’ailleurs, sur le médium de leur choix..

2023-05-27 à ; fin : 2023-06-13 . .

23 Grand Rue

Olonzac 34210 Hérault Occitanie



The « Young Artists » exhibition at the Au Coin d’Art gallery highlights the work of more than 20 young artists from the region and elsewhere, in the medium of their choice.

La exposición « Jóvenes artistas » de la galería Au Coin d’Art pone de relieve la obra de más de 20 jóvenes artistas de la región y de otros lugares, en el medio de su elección.

Die Ausstellung « Jeunes Artistes » der Galerie Au Coin d’Art beleuchtet die Arbeit von mehr als 20 jungen Künstlern aus der Region und darüber hinaus mit dem Medium ihrer Wahl.

Mise à jour le 2023-05-20 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC