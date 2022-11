23 fragments de ces derniers jours, 4 février 2023, .

2023-02-04 16:00:00 – 2023-02-04

EUR 3 22 Le spectacle « 23 fragments de ces derniers jours », créé entre le Brésil et la France, réunit six artistes de cirque et danseurs, six personnalités lumineuses qui découpent le temps pour mieux en recoller les morceaux.



Ils sont fakir, trapéziste, ex-gymnaste, danseurs de frevo et de funk, et se demandent comment ramasser les débris du présent. Chercher le bouton du futur, car c’est à lui d’allumer la lumière. Trouver la force héroïque de fêter le nombre croissant de problèmes, précurseurs d’un nombre tout aussi grand de solutions. Être optimiste de manière butée, transformer l’enchantement en espérance.



Circographie : Maroussia Diaz Verbèke

Assistante à la circographie : Élodie Royer

Interprètes créateurs : Lucas Cabral Maciel, Julia Henning, Béatrice Martins, Maíra Moraes, Marco Motta et André Oliveira DB

Conception technologique : Bruno Trachsler

Création lumière : Diego Bresani et Bruno Trachsler

Recherche musicale : Loic Diaz Ronda et Cícero Fraga

Recherche scénographie : Charlotte Masami Lavault

Technique costumes : Emma Assaud

Photographies : João Saenger

Graphisme : Lisa Sturacci



Sangles aériennes, fakirisme, trapèze, corde suspendue, équilibre

Durée : 1h35

Dès 8 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

