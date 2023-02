23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS LE MONFORT THEATRE, 8 février 2023, PARIS.

23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-18 20:30. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE LA COUPOLE (1124555 / 1124556 / 1124557) PRESENTE CE SPECTACLE Theaterfestival – Le Troisième Cirque / Maroussia Diaz Verbèke et Instrumento de Ver Spectacle de cirque à couper le souffle originaire du Brésil ! Soyons optimistes, envers et contre tout ! Si dans le monde, il y a de plus en plus de problèmes, c’est qu’il y a de plus en plus de solutions ! C’est au Brésil que la circographe Maroussia Diaz Verbèke a rencontré le collectif Instrumento de ver, qui conçoit avec audace de nouvelles manières de faire du cirque. Ensemble, ils composent un spectacle, fragment après fragment, comme pour reconstruire ce qui se voit détruit dans ce pays. Ils ramassent les débris du présent, marchent sur des bouts de verre, font de l’acrobatie et parfois même sur du papier bulle. Fakirs d’un genre nouveau, ils s’emparent des objets du quotidien pour éprouver la réussite et rêver l’avenir. Être optimiste de manière butée, car l’enchantement c’est l’espérance !Réservation PMR : 03 89 70 03 13 Maroussia Diaz Verbèke Maroussia Diaz Verbèke EUR27.5 27.5 euros

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion 75015

