23-F Côté Hublot HangArt Marseille 4e Arrondissement, vendredi 19 avril 2024.

23-F Côté Hublot HangArt Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

« 23-F Côté Hublot » sur la scène du Hangart le 19 avril.

23-F Côté Hublot, c’est la place d’avion qu’occupe Tsvétélina Yordanova le jour où elle accepte de quitter son pays par amour. Elle est belle, jeune et Bulgare. Lui, est beau, jeune mais Français. Et si l’amour ne connaît pas les frontières, les services de préfecture, si.



Texte et mise en scène Cédric Chapuis

Avec Mira Simova .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19

HangArt 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 23-F Côté Hublot Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-15 par Ville de Marseille