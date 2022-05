23 ème rassemblement de 30 voiliers Blue Djinn et Djinn 7 Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

23 ème rassemblement de 30 voiliers Blue Djinn et Djinn 7 Loctudy, 3 juin 2022, Loctudy.

2022-06-03 – 2022-06-06

Loctudy Finistère Vendredi soir : arrivée échelonnée et regroupement des bateaux au port de Loctudy

Dès le samedi matin 9h45 : la flottille des 30 bateaux va se diriger vers le port de Lesconil pour un pique-nique et une découverte du port avant de rejoindre Loctudy vers 17h30.

Le Dimanche matin dès 9h45 : incursion dans l'Odet et arrêt à Sainte Marine puis navigation dans l'anse de Bénodet avant de revenir à Loctudy vers 17h30, pour la soirée de clôture.

