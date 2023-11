Concert Glaçon la Note : CadiJo 23 Cours Maréchal Foch Dax, 8 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Compagnon de route de Keith B Brown (acteur principal du film de Martin Scorcese et Wim Wenders « the soul of a man ») sept années durant, il a pu se nourrir des secrets du Delta Blues auprès d’un des plus illustres représentants actuels de cette culture.

Qu’il chante en français ou en anglais, son « orgue à bouche » vous emmène des berges du Mississippi aux rues de Chicago. Ses textes, eux, vous invitent à la vadrouille, des bords de Garonne et marécages de l’Estuaire Girondin jusqu’au pays de Brassens et Django..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

23 Cours Maréchal Foch Philéas Fogg Café

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



As the travelling companion of Keith B Brown (lead actor in Martin Scorcese and Wim Wenders’ film « the soul of a man ») for seven years, he was able to learn the secrets of Delta Blues from one of the most illustrious exponents of this culture today.

Whether he sings in French or English, his « mouth organ » takes you from the banks of the Mississippi to the streets of Chicago. As for his lyrics, they invite you to wander from the banks of the Garonne and the marshes of the Gironde Estuary to the land of Brassens and Django.

Como compañero de viaje de Keith B Brown (actor principal de la película de Martin Scorcese y Wim Wenders « El alma de un hombre ») durante siete años, pudo aprender los secretos del Delta Blues de uno de los más ilustres exponentes de esta cultura en la actualidad.

Tanto si canta en francés como en inglés, su « órgano bucal » te lleva de las orillas del Mississippi a las calles de Chicago. En cuanto a sus letras, invitan a vagar desde las orillas del Garona y las marismas del estuario de la Gironda hasta la tierra de Brassens y Django.

Als siebenjähriger Weggefährte von Keith B Brown (Hauptdarsteller in Martin Scorceses und Wim Wenders’ Film « the soul of a man ») konnte er sich bei einem der berühmtesten aktuellen Vertreter dieser Kultur von den Geheimnissen des Delta Blues nähren.

Ob er nun auf Französisch oder Englisch singt, seine « Mundorgel » führt Sie von den Ufern des Mississippi bis in die Straßen von Chicago. Seine Texte laden Sie ein, von den Ufern der Garonne und den Sümpfen der Gironde bis in das Land von Brassens und Django zu wandern.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Grand Dax