Live music au Best Western Plus Le Havre Centre Gare 23 Cours de la République, 8 juin 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’hôtel Best Western Plus Le Havre Centre Gare vous invite à un afterwork concert dans le bar BW23 le jeudi 8 juin à partir de 19h. Venez découvrir le groupe « Pedrazzoli Sisters », lors d’un concert a cappella..

2023-06-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-08 . .

23 Cours de la République

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The hotel Best Western Plus Le Havre Centre Gare invites you to an afterwork concert in the bar BW23 on Thursday, June 8th from 7 pm. Come and discover the group « Pedrazzoli Sisters », during an a cappella concert.

El hotel Best Western Plus Le Havre Centre Gare le invita a un concierto afterwork en el bar BW23 el jueves 8 de junio a partir de las 19:00 horas. Venga a descubrir al grupo « Pedrazzoli Sisters », durante un concierto a capella.

Das Hotel Best Western Plus Le Havre Centre Gare lädt Sie am Donnerstag, den 8. Juni ab 19 Uhr zu einem Afterwork-Konzert in der Bar BW23 ein. Erleben Sie die Gruppe « Pedrazzoli Sisters » bei einem A-cappella-Konzert.

