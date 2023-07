Open BLS de Limoges 23 Boulevard de Beaublanc Limoges, 10 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

La 9e édition de l’Open BLS de Limoges aura lieu du 10 au 17 décembre 2023 !

Beaublanc accueillera cette année encore les meilleures joueuses françaises et de nombreuses joueuses du top 100 mondial. Les qualifications auront lieu le dimanche 10 décembre. Dès le 11 décembre, les joueuses se disputeront les deux tickets pour la grande finale du dimanche 17 décembre à 15h30 !.

The 9th edition of the Limoges Open BLS will take place from December 10 to 17, 2023!

This year, Beaublanc will once again play host to France?s top players and many of the world?s top 100. Qualifying rounds take place on Sunday, December 10. From December 11, the players will battle it out for the two tickets to the grand final on Sunday December 17 at 3.30pm!

La 9ª edición del Open BLS de Limoges se celebrará del 10 al 17 de diciembre de 2023

Beaublanc acogerá de nuevo a los mejores jugadores franceses y a muchos de los 100 mejores jugadores del mundo. Las rondas de clasificación tendrán lugar el domingo 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre, los jugadores lucharán por los dos billetes para la gran final del domingo 17 de diciembre a las 15:30 horas

Die 9. Ausgabe der BLS Open in Limoges findet vom 10. bis 17. Dezember 2023 statt!

Beaublanc wird auch dieses Jahr wieder die besten Spielerinnen Frankreichs und viele Spielerinnen aus den Top 100 der Welt begrüßen. Die Qualifikation findet am Sonntag, den 10. Dezember statt. Ab dem 11. Dezember kämpfen die Spielerinnen um die beiden Tickets für das große Finale am Sonntag, den 17. Dezember um 15:30 Uhr!

