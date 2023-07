La Corrida du Parc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges, 21 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le Limoges Mud-Run organise une corrida de 5 km dans le Parc Municipal des Sports de Beaublanc à 19H.

Renseignements auprès de Monsieur Giraud Julien (06.16.19.66.20 ou jg.lmrc@gmail.com)..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

23 Boulevard de Beaublanc

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Limoges Mud-Run is organizing a 5km corrida in the Parc Municipal des Sports de Beaublanc at 7pm.

Information from Mr Giraud Julien (06.16.19.66.20 or jg.lmrc@gmail.com).

Limoges Mud-Run organiza una corrida de 5 km en el Parque Deportivo Municipal de Beaublanc a las 19.00 horas.

Información en el Sr. Giraud Julien (06.16.19.66.20 o jg.lmrc@gmail.com).

Der Limoges Mud-Run organisiert um 19H einen 5 km langen Stierkampf im Parc Municipal des Sports de Beaublanc.

Informationen erhalten Sie bei Herrn Giraud Julien (06.16.19.66.20 oder jg.lmrc@gmail.com).

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Limoges Métropole