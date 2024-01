Mélidja en concert ! 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:00:00

Née dans le brouhaha fracassant de Marseille, Mélidja rêve de douceur, d’évasion et de justesse. Par ses textes poétique elle vous embarque dans son univers mélancolique et joyeux.

Sur des rythmes tantôt planant, tantôt dansant inspirés des mélodies Arabo-andalouses, des basses électroniques, et des Beat-Affro ! Elle vient vous rencontrer dans un doux fracas sonore !

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



