Café Vieilles et Vieux 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 31 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-31 17:00:00

fin : 2024-01-31 19:00:00

Les vieux et les futurs vieux/vieilles ne sont jamais consultés pour définir l’environnement dans lequel ils souhaitent vieillir. Trop souvent les décisions prises ne prennent pas en compte leur aspiration à vieillir dans le respect de leur indépendance..

Trop souvent, la vieillesse n’est appréciée qu’à travers le prisme médical. Il est temps que les choix de société pour les vieux/vieilles en termes d’habitat, de mobilité, de culture, de finance, d’accès aux droits et aux soins soient pris par et avec les premiers intéressés.

C’est la raison pour laquelle le Comité National Auto-proclamé de la Vieillesse a été créé en 2021 (CNaV – https://www.cnav-demain.fr/ )



L’esprit CNaV consite à impulser un autre regard sur la vieillesse et les vieux : un regard inclusif, égalitaire, fraternel et respectueux de la liberté et de l’identité de chacun, dans la continuité de son histoire singulière et de ses grands choix de vie.



Le contre salon des vieilles et des vieux a eu lieu à Paris au mois de novembre 2023.

C’est dans cet esprit que cette première rencontre est organisée : lieu de questionnement, de partage d’expériences, peut-être d’actions, et surtout de bonne humeur, dont nous ferons ce que nous voulons.



Le café est animé par Gilda Derouet avec la participation de Jacqueline Ripart, déléguée régionale du CNaV

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



