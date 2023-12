Lecture du Jeune Homme de Annie Ernaux 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:30:00

fin : 2024-01-27 18:30:00

Françoise Cauwel et Arnaud Pellssier vous proposent une plongée captivante dans le récit d’introspection d’une femme face à son passé, ayant une liaison amoureuse singulière avec un jeune homme de 30 ans de moins qu’elle.

À travers une écriture précise et poignante, la prix Nobel de littérature explore les méandres de la mémoire et de la passion . L’essence complexe de l’amour est au cœur de ce spectacle….

Participation au chapeau. Merci de votre générosité envers les artistes.

.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



