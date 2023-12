L’Albatros en concert ! 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 21:30:00

L’Albatros est un slameur avignonnais aux influences hip-hop, littéraires et militantes.

L’Albatros est un slameur avignonnais aux influences hip-hop, littéraires et militantes

Inspiré par des artistes tels que Gaël Faye, Orelsan et Keny Arkana ; il vous invite sur scène à partager ses voyages introspectifs et ses questionnements sociétaux sur des sujets tels que l’école, l’amour, l’anarchisme…

.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence