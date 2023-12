Concert : The Flat Frogs 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 24 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 20:00:00

fin : 2024-01-24 22:00:00

The Flat Frogs est un groupe acoustique qui revisite à sa manière les vieux blues et ragtime du siècle dernier jusqu’à nos jours en passant par le folk et la country des sixties/seventies..

Un son « roots » mais un jeu élaboré qui accompagne la chanteuse lead américaine dont ces chansons font partie de ses racines musicales ainsi que ses propres compositions qui complètent cette tradition musicale.



Flora / voix

Didier / Guitare acoustique et voix

David / Lapsteel

Yann / Contrebasse

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



