Cercle de femmes 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 20 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Un cercle de femmes ouvert à toutes celles qui désirent échanger sur des sujets tels que la sexualité, le couple, la place des femmes dans la société, la maternité etc..

Un cercle de femmes pour se rencontrer, pour nous retrouver, pour laisser libre cours à une parole habituellement contrainte par les injonctions sociales et peut-être aussi par la crainte.

Une fois par mois au Café culturel citoyen – le 3C à Aix-En-Provence, salle Hammam.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



