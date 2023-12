Justine & the Jellyfish en concert 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 20 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:00:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

Justine & the Jellyfish est un groupe de rock progressif mélodique, mêlant poésie et énergie..

Justine & the Jellyfish est un groupe de rock progressif mélodique, mêlant poésie et énergie.

Influencé par le folk-rock des années 70, la pop, le punk et la musique du monde, Justine & the Jellyfish est né en 2022 à Correns (Var) avec Béné au chant, Antony à la guitare (Odd-dog, Zebres, Chimpanzen, UnRecorded), Matthieu à la basse (Chimpanzen, UnRecorded), Olivier aux claviers (Make some noise) et Doume à la batterie.

.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence