Lecture de « Au Nom de la Mère » de Erri de Luca 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Françoise Cauwel et Dominique Thireau lisent en français et italien : ErriI de Luca : « Au nom de la mère ».

2024-01-13 17:30:00 fin : 2024-01-13 18:30:00. .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Françoise Cauwel and Dominique Thireau read in French and Italian: ErriI de Luca: « Au nom de la mère » (« In the name of the mother »)

Françoise Cauwel y Dominique Thireau leen en francés e italiano: ErriI de Luca: « Au nom de la mère » (« En nombre de la madre »)

Françoise Cauwel und Dominique Thireau lesen auf Französisch und Italienisch: ErriI de Luca: « Au nom de la mère » (Im Namen der Mutter)

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence