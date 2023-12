Soirée Contes de Marseille 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 13 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13 20:15:00

Bernard Ghirardi (conteur), Francesca Cotoio (conteuse) et Erwan Baillet vous proposent une soirée « Contes de Marseille ». Il s’agit de revisitations en parler marseillais de fables de La Fontaine et de contes traditionnels (Blanche-Neige, Cendrillon).

Une partie musicale sera consacrée aux déboires du roi Dagobert en visite dans notre région (sur l’air de la contine).

Avertissement: les enfants sont admis parmi le public. Des gros mots ont pu se glisser dans les textes, ils auront le droit de les écouter mais pas de les répéter.

.

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



