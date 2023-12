Gratiferia : Venez piocher et ramenez ce que vous voulez ! 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Gratiferia : Venez piocher et ramenez ce que vous voulez ! 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence, 13 janvier 2024, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00 Le concept: Vous pouvez ramener des vêtements et/ou objets en bon état dont vous ne vous servez pas mais aussi venir en prendre sans en avoir apporté..

Fête de la gratuité ! Venez donner et prendre (sans obligation de donner) des objets et vêtements pour leur redonner une nouvelle vie et lutter contre le gaspillage ! .

23 Boulevard Carnot Le 3C – Café Culturel Citoyen

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-12

